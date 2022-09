In Denekamp paraderen modellen ‘LaGa Fasion Event’ tussen de kerkbanken: ‘Bestuur was verrast’

Hoe een dag bij Actief Twente eruitziet? Druk. ‘Dagelijks maken vijf- tot zeshonderd mensen gebruik van onze voertuigen’

BEUNINGEN - Verse koffie is gezet, de eerste bezoekers druppelen binnen en de vloer in het horecagedeelte wordt nog snel even schoongemaakt. Maarten Wittgen (42) van Actief Twente bekijkt het tafereel van een afstandje. „Reuring, daar hou ik van”, zegt hij met een lach. Samen met Robert-Jan Dissel (41) zette hij vijftien jaar geleden zijn eerste stappen in de toeristische sector.

