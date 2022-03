Info-avonden in gemeentehuis Dinkelland en zaal Ensink in Weerselo over opvang van vluchtelingen

Daar begint om 19.30 uur een informatie-avond van de stichting Noaberschap Ukraïne-Twente. Een organisatie die op tal van plaatsen in de regio dit soort avonden organiseert voor iedereen die overweegt vluchtelingen in huis te nemen en daar vragen over heeft.

In het gemeentehuis van Denekamp wordt uitsluitend ingegaan op de opvang van vluchtelingen in Huize Elisabeth. Als dat nodig is, kunnen ze daar zes maanden blijven. Omwonenden van het klooster maar ook inwoners van Denekamp die vragen hebben over de tijdelijke opvang van Oekraïners op deze locatie kunnen die vanaf 20.00 uur stellen in het stadhuis. Opgave voor deze bijeenkomst is niet nodig. Via de eigen website en social media probeert de gemeente de inwoners voortdurend te informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.