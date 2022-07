Invasie van Tukkers bij Grand Prix van Oostenrijk: ‘De meeste kerels uit Weerselo zijn nu hier’

Oriënteer­ta­fel staat al 100 jaar op de Kuiperberg in Ootmarsum: ‘Fenomenaal uitkijk­punt toeristi­sche trekpleis­ter’

OOTMARSUM - Er is gespeeld, geklauterd, gegeten, gedronken en vooral gekeken en genoten bij de Oriënteertafel op de Kuiperberg in Ootmarsum. Het ijkpunt voor een verkenning van het Twentse landschap in de wijde omgeving staat er al een eeuw. Aanleiding voor een feestje bovenop de berg.

6 juli