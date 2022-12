Inwoners van Weerselo en Tilligte opgelet: dit is waarom een auto ‘foto's’ maakt van huizen in de buurt

TILLIGTE/WEERSELO - Voor veel mensen zal het even schrikken zijn, wanneer er in de vroege ochtend of late avond een auto voor de deur stopt om foto’s te maken. In Tilligte en Weerselo gaat dit de komende maanden echter gebeuren. Wees gerust: het gaat om een auto die van verschillende huizen een warmtescan maakt.

In de gemeente Dinkelland worden de eerste stappen gezet om wijken energieneutraal en aardgasvrij te krijgen. Voor Tilligte en Weerselo is een Wijkuitvoeringsplan (WUP) gerealiseerd, om woningeigenaren te stimuleren hun huis aardgasvrij te maken. De eerste stap: meer inzicht creëren in de huidige situatie door middel van een gratis warmtescan.

Quote Zo is het direct duidelijk wat de beste ver­volgstap­pen zijn Cel Severijn, wethouder gemeente Dinkelland

Een warmtescan geeft per woning een beeld van de besparingskansen op het gebied van woningisolatie. In het warmtescanrapport staat informatie die woningeigenaren kunnen gebruiken om hiermee aan de slag te gaan. „We adviseren en ondersteunen inwoners om woningen stapsgewijs te verduurzamen”, legt wethouder Cel Severijn uit.

Energierekening

„Ook stimuleren we inwoners en ondernemers om bewust en anders om te gaan met energie en grondstoffen. Want, voldoende energie voor nu en in de toekomst, dat begint bij energiebesparing. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bovendien kan een goed geïsoleerde woning in de toekomst makkelijker van het gas af én is isoleren van uw woning voordelig voor de energierekening.”

Vervolgstappen

De warmtescans worden gemaakt in de periode tot 1 mei 2023. Dit gebeurt meestal in de vroege ochtend of de late avond, op dagen met een minimum temperatuur onder de vijf graden. De scanauto rijdt door de straat en maakt een ‘foto’ van de voorgevel van de woning. Niet veel later ontvangt de woningeigenaar een warmtescanrapport in de brievenbus. Severijn: „Zo is het voor de woningeigenaren direct duidelijk wat de beste vervolgstappen zijn.”