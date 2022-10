Jari Leussink wil met KOSC uit Ootmarsum niet in herhaling vallen

Een unieke kans in Lattrop: Meerijden in het bakje van een zijspan­cross­mo­tor

LATTROP - Wie eens wil ervaren hoe het is om in een bak van een zijspancrossmotor mee te rijden is zondag welkom aan de Kommiezendijk in Lattrop. Daar houdt de familie Grondman uit Rossum weer de ‘Opstapdag’. „Het is hard werken in de bak.”

27 oktober