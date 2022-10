Jonge muzikanten uit Denekamp en Lattrop beginnen een band: The Pandareds (spreek uit The Pendèruds). ‘Klinkt gewoon lekker’

Multimara­thon­lo­per Jaap van den Berg heeft het er bijna opzitten: ‘Mijn vrouw roept al langer dat ik het rustiger aan moet doen’

ROSSUM/DENEKAMP - Hij liep in 79 landen verspreid over zes continenten. En alleen al in ons land in tien provincies. In totaal liep Jaap van den Berg uit Soest 129 marathons. In Overijssel was hij nog nooit geweest. Zaterdag heeft hij er zijn op een-na-laatste wedstrijd gelopen: De Landgoed Twente Marathon.

9 oktober