Jos Johannink uit Noord Deurningen weer raadslid: ‘Het was helemaal niet mijn bedoeling in de raad te komen’

NOORD DEURNINGEN/DENEKAMP - Het is een opmerkelijke politieke comeback, Jos Johannink die namens Lokaal Dinkelland terugkeert in de gemeenteraad. Vijf vragen aan de oud-wethouder en fractievoorzitter.

Jos Johannink terug in de raad, wat een verrassing!

„Dat is het voor mij ook. Ik ben voorzitter van Lokaal Dinkelland en het is bij ons gebruikelijk dat de voorzitter fungeert als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Tot mijn eigen verbazing kreeg ik voldoende voorkeurstemmen voor een plek in de raad, hoewel het helemaal niet mijn bedoeling was in de raad te komen Maar het voelt niet lekker om het met zoveel stemmen niet te doen, vandaar dat ik mijn plek in de raad ga innemen.”

Het begin van weer een nieuwe politiek carrière?

„Ha ha, dat zeker niet. Ik heb voor de verkiezingen in 2014 en 2018 ook niet op de lijst gestaan, dat dat nu wel het geval was, lag dus puur aan mijn positie als partijvoorzitter en dus niet omdat ik grote ambities heb om weer de raad in te gaan. Het is evenmin mijn bedoeling om de volle vier jaar uit te zitten, We hebben op de lijst van Lokaal een talentvolle jongere staan, de kans is groot dat ik te zijner tijd voor hem plaats ga maken.”

Hoe voelt het om weer terug te keren in de raad?

„Als partijvoorzitter spreek ik nu ook met mensen in verband met de vorming van het college. Daarvoor kom ik weer op het gemeentehuis en dan zie ik allemaal bekenden, en hoor ik om mij heen mensen zeggen dat als ik terugkeer ‘oude tijden herleven’. Dat voelt best ongemakkelijk moet ik toegeven.”

Als partijvoorzitter raadslid zijn, kan dat wel?

„Ik vind van niet, dat zijn onverenigbare functies in mijn optiek. Ik zal dus ook een keuze moeten maken tussen beide functies. Dat hoeft nog niet direct, ik verwacht niet dat mensen mij daarop zullen aanspreken, maar op de langere termijn kan het niet, vind ik, dus dat speelt ook mee bij de vraag hoe lang ik blijf als raadslid.”

Heb je er zin in, de terugkeer in de raad?

„Ik heb eerlijk nooit gedacht dat ik er weer aan zou beginnen, maar nu het zover is en ik met de voorbereidingen bezig ben, begint het wel weer te kriebelen. Raadslid zijn is een eervolle functie, zo voel ik dat, het is ook een belangrijke functie. Dat ik daaraan weer kan meedoen geeft een goed gevoel.”

Jos Johannink is dinsdagavond geïnstalleerd als raadslid voor Lokaal Dinkelland. Een andere opvallende terugkeerder is oud-wethouder Alfons Steggink die nu namens de VVD zitting neemt in de raad.