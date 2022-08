Kelderklasseteam uit Saasveld, getraind door BN’er en ex-voetbalprof Andy van der Meijde: ‘Hij vindt ons toffe gasten’

Rossum bepaalt zelf toekomst van kerkgebouw: ‘Draagvlak nodig voor combi van functies’

ROSSUM - Hoewel sluiting van de Plechelmuskerk in Rossum naar verwachting de eerste vijf jaar nog niet aan de orde zal zijn, buigt het dorp zich toch alvast over de vraag: wat is een breed gedragen invulling van het kerkgebouw in de toekomst? Er is draagvlak nodig voor multifunctioneel gebruik.

8 augustus