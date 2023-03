Klagende buren Pelle’s Deurningen willen via rechter geluidsmetingen afdwingen

column Irritatie over toenemende inzet van WOZ-cow­boys in Twente, maar is dat eigenlijk wel terecht?

Als je brievenbus in deze tijd van het jaar maar blijft klepperen omdat er een stroom aan folders wordt bezorgd van commerciële bureaus die hun diensten aanbieden, dan weet je wel hoe laat het is. Dan is het WOZ tijd. Hoe dat eruit ziet? De gemeente die je de stuipen op het lijf jaagt met het nieuws dat de waarde van je woning alweer is gestegen. Maar gelukkig zijn er dan de onbaatzuchtige professionals van eerlijkewoz.nl en het WOZMeldpunt die alles uit de kast willen halen om die onheilstijding ongedaan te maken.