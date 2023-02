Kleurrijke optocht door Ootmarsum: deze deelnemers vallen in de prijzen

Deurningen organi­seert carnaval voor mensen met een beperking: Jannes zet de boel op z'n kop

Groot feest in Deurningen, donderdagavond. Maar liefst 500 mensen met een beperking vierden er carnaval in de grote feesttent op het Plechelmusplein. Hoogtepunt van de avond was het optreden van volkszanger Jannes.