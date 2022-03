Klooster Denekamp vangt 60 Oekraïense vluchtelingen op

De vluchtelingenstroom is op gang gekomen. Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen aan in Nederland, ook in Twente. De veertien gemeenten hebben de opdracht gekregen om gezamenlijk tweeduizend opvangplekken voor Oekraïnse vluchtelingen in te richten. In Dinkelland is het klooster een van de verblijfslocaties in Twente. Huize Elisabeth biedt voldoende voorzieningen en de vluchtelingen kunnen er in elk geval zes maanden blijven. Of de locatie ook langer nodig en beschikbaar is wordt de komende tijd bekeken.