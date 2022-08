Klootschietmarathon in Tilligte terug van weggeweest, animo minder dan voor crisis: ‘Andere mentaliteit’

Of oud-Tuk­ker Franc Polman ooit terugkeert naar Ootmarsum? ‘Vroeger had ik ‘nee’ gezegd’

OOTMARSUM - Het is zijn geboortehuis. Violist Franc Polman heeft er alleen maar goede herinneringen aan. Wat vroeger Kerkplein 8 was, werd later Keerweer 1. Ondanks dat hij al jaren in Amsterdam woont, keert hij nog regelmatig terug naar Ootmarsum. Gewoon, om er even weer te zijn.

1 augustus