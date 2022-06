Klootschietvereniging Wilskracht viert 50-jarig bestaan alsnog: ‘We zijn belangrijk voor Agelo’

Het plan voor een klootschietclub voor Agelo werd in 1970 gesmeed aan het schap van het cafeetje van Harrie Nijhuis (Holsman). Om in te kunnen schatten of de vereniging bestaansrecht had, werd een brief door de buurtschap rondgestuurd. De oprichtingsavond in datzelfde jaar bij café Oude Luttikhuis (Baasje), het huidige café-restaurant Max, werd dusdanig goed bezocht, zo’n zeventig mensen meldden zich aan als lid, dat de vereniging kon worden opgericht.