Koninklijke onderscheiding voor ‘bromsnor’ Marcel Nijland uit Denekamp

Ruim veertig jaar was Nijland als wijkagent een bekend gezicht in de regio. Maar niet alleen met het uniform aan zette hij zich in voor de samenleving. Voor veel kinderen staat hij bekend als ‘de bromsnor’, die tijdens de carnavalsoptocht in Denekamp met een versierde politieauto meerijdt. Daarnaast is Nijland betrokken bij onder meer de paasgebruiken, de kermis, 4 en 5 mei en de sinterklaasintocht.