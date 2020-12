Kostbaar shirt van Maradona in Twentse handen: ‘De maat van Pluisje, dat kan niet missen!’

Buren W en B Denekamp teleurge­steld in politiek: ‘Zo’n motie is leuk en aardig, maar echt geholpen zijn we er niet mee’

19 december DENEKAMP - Nu het stof, veroorzaakt door de flinke discussie in de gemeenteraad over de uitbreiding van de Werktuig en Bouwdienst (W en B) aan de Brandlichterweg in Denekamp weer is neergedwarreld, rest er voor omwonenden vooral teleurstelling. „Met die motie zijn we niet geholpen.”