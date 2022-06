Krentenwegge, symbool voor Twentse gastvrijheid

Aogel United: wilde voetbal­lers al halve eeuw hechte vrienden­club

AGELO - Het was in Duitsland heel gebruikelijk dat voetbalteams voor de wedstrijd een yell deden. Aogel United deed dat ook: Dan riep de aanvoerder: ‘Wat dut ’n boer in de piep’? ‘Heuuuuiii’ klonk het dan keihard.

9 juni