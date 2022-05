Kunt u mij de weg vertellen naar Tilligte, mijnheer? En fanatiek fluitende klootschieters in Ootmarsum en omstreken

Tilligte op slot

Het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. Dat geldt zeker ook voor het werk aan de N349, de Ootmarsumsestraat die Tilligte en Denekamp met elkaar verbindt. Tot en met 24 juni is die doorgaande weg voor alle autoverkeer afgesloten. De weg wordt verbreed en voorzien van nieuw asfalt en nieuwe markeringen. Alleen fietsers kunnen hier nog hun weg vervolgen. Al het gemotoriseerde verkeer moet omrijden om in Tilligte te komen. Het liefst via Rossum en Ootmarsum, maar de route via Denekamp en Lattrop is ook nog open.