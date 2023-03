Lagere straf voor broer die met het doden van zijn zusje in Weerselo de familie eer probeerde te redden

Wierden zet plannen voor nieuwe zonnepar­ken op pauze: ‘Eerst regels opnieuw bekijken’

Komt er nou wel of geen groot zonnepark van 7 hectare tussen Wierden en Enter? Niet op korte termijn, blijkt nu. Wierden wil eerst de voorwaarden voor nieuwe zonneparken tegen het licht houden. Zolang de gemeente daarmee bezig is, worden kersverse plannen niet behandeld. Dat betekent dat het omstreden park aan de Kippershoekweg voorlopig van de baan is.