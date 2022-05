Landbouwvoertuig vliegt in brand in Saasveld, oorzaak nog onbekend

Ootmarsum­se Willem is altijd twee minuten stil in gedachten bij ‘oom Willem’

OOTMARSUM - Hij is er altijd bij. Zelfs vorig jaar en het jaar ervoor toen er door corona geen officiële herdenkingsplechtigheid was, stond Willem Bos (71) op het Bergplein in Ootmarsum. Om bij het monument de doden uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het is voor hem vanzelfsprekend. Morgenavond om acht uur staat de Ootmarsummer er weer. „En dan denk ik aan oom Willem.”

3 mei