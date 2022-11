Landgoed Kaamps in Deurningen maakt kazen dankzij ouwe boer op vrijersvoeten

Jong & belegen | met video Energieno­ta van Twents Broodhoes gaat door het dak: de nachtelij­ke uitdagin­gen van een bakker

OOTMARSUM - Onze verslaggevers Aileen Slot (26) en Bert Janssen (65) gaan in de nieuwe rubriek Jong & Belegen op banenjacht. Vandaag aflevering 1: zweten op grof volkoren, bij de (w)arme bakkers van het Twents Broodhoes. „Als je me tien jaar geleden had gezegd dat een brood 3 euro moet kosten, had ik je voor gek verklaard.”

4 oktober