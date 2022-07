Lattrop, het laatste stukje Nederland, is gebouwd door boeren: ‘Haal ze weg en onze ziel verdwijnt’

In zijn blauwe overall staat hij tussen de aronskelken. Jan Westerhof (65) heeft ze zelf gekweekt. Vanuit de kas in zijn tuin heeft hij het mooiste dorpsgezicht van Lattrop. Het weggetje naast de kerk loopt langs zijn huis en draait naar rechts in de richting van het kerkhof. Als er een dode ten grave wordt gedragen, een zeldzaamheid tegenwoordig, dan ziet hij ze steevast passeren. Wie er dood is, weet hij dan allang. In Lattendorp, zoals hij Lattrop noemt, gaat niemand ongezien naar de eeuwigheid.