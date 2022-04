Lokaal, VVD en Progressief Dinkelland praten over nieuw college

DENEKAMP - Er zit schot in de onderhandelingen over een nieuw college voor Dinkelland. De grootste partij Lokaal Dinkelland gaat vanaf dit weekeinde formatiegesprekken voeren met de VVD en Progressief Dinkelland.

Dat heeft partijleider Benny Tijkotte van Lokaal Dinkelland bekend gemaakt. „Het doel is in goed overleg samen met deze partijen te komen tot een hecht en ambitieus driepartijen-college”, meldt Tijkotte. Dat houdt in dat de op-een-na-grootste partij in Dinkelland, het CDA, buiten het college dreigt te vallen.

Elke partij een

Het is de bedoeling dat op 31 mei het college met de nieuwe wethouders geïnstalleerd kan worden. Daarbij worden drie wethouder benoemd, van elke partij een. Voor de VVD is Benno Brand de kandidaat, Cel Severijn is dat voor Progressief Dinkelland. Wie Lokaal Dinkelland voordraagt is nog niet bekend.

Rol

Dat is in elk geval niet de huidige fractievoorzitter Benny Tijkotte. „Ik zie voor mezelf een belangrijke rol weggelegd als fractievoorzitter van Lokaal Dinkelland”, laat hij weten. „Ik wil me in die rol onder meer gaan inzetten voor dualisme en een goede verhouding met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn.”

Nieuw

Dat Lokaal terecht komt bij de VVD en Progressief Dinkelland heeft volgens Tijkotte te maken met de ‘nieuwe’ manier van politiek voeren in Dinkelland. „We hebben een door alle vijf partijen ondertekend raadsakkoord gemaakt. Daarin zijn de doelen en ambities voor de komende raadsperiode vastgelegd. Dat dient als basis voor het beleid van de komende vier jaar. En omdat dit nieuw is voor Dinkelland hebben we gemeend ook vernieuwing te moeten zoeken in het college. Zowel Lokaal Als Progressief waren de laatste jaren niet vertegenwoordigd in het college, vandaar de keuze voor deze partijen, samen met de VVD. Dat heeft verder niets te maken met dat we het CDA zouden willen uitsluiten.”

Slag

Er komt geen groot coalitieakkoord tussen de drie betrokken partijen, benadrukt Tijkotte. „De drie voorgedragen wethouders gaan samen met de burgemeester en gemeentesecretaris aan de slag om te komen tot een soort collegeakkoord. Als dat lukt kunnen we in de raad van 31 mei het nieuwe college benoemen.”

