Lokaal weer terug als grootste partij in Dinkelland

Hoewel de verschuivingen dus minimaal zijn, kunnen de gevolgen groot zijn. Vier jaar geleden was het CDA met acht zetels nog de grootste en volgde Lokaal met zeven. Nu is dat precies andersom. Dat betekent wel dat Lokaal het initiatief mag nemen voor de college-onderhandelingen en daarmee is de kans groot dat de partij weer terugkeert in het Dinkellandse college.

Het verschil tussen beide partijen was overigens miniem, zo'n honderd stemmen. Wat zeker is, is dat het huidige college van CDA en VVD verdwijnt, de partijen hebben samen geen meerderheid meer.

Lokaal Dinkelland

Lijsttrekker Benny Tijkotte reageert blij maar ingetogen met de overwinning van zijn partij. „We zullen het initiatief nemen voor de vorming van een nieuw college. En daarbij sluiten we op voorhand geen enkele partij uit. We moeten aan de slag voor de inwoners, dat is het belangrijkste.”

CDA

Voor het CDA zijn de druiven zuur. De partij verloor een zetel maar is daarmee wel de grootste partij-af. „En dat is balen, een ander woord heb ik er nu niet voor”, zegt lijsttrekker Marc Smellink. Ook hij legt het initiatief nu bij Lokaal neer. „We gaan in gesprek met alle partijen en dan zien we wel wat er uit gaat komen.”

VVD

VVD-lijsttrekker Benno Brand zit tussen vreugde en teleurstelling in. „We hadden gehoopt op een vierde zetel maar dat zat er net niet in. Wel hebben we ruim 300 stemmen meer behaald dan vier jaar geleden en daarmee zijn we wel weer blij.” Brand beseft dat zijn partij net als vier jaar geleden een sleutelpositie kan innemen. „We wachten rustig de gesprekken af, feit is wel dat de huidige coalitie niet meer verder kan en dat is jammer.”

Progressief Dinkelland

Cel Severijn van Progressief Dinkelland is gematigd tevreden met de twee zetels die zijn partij, een fusie van PvdA en GroenLinks, heeft gehaald. Daarmee blijft de partij even groot. „We hadden gehoopt op een extra zetel, we hebben het potentieel dat we hebben in Dinkelland niet volledig aangeboord en dat is jammer.”

Burgerbelangen

Fons Maathuis van Burgerbelangen tenslotte, reageert opgelucht. Hij behield de zetel die hij vier jaar geleden won, toen nog als D66. „Ik ben blij dat ik terug kan keren in de raad. Mensen zien in dat er wat moet gebeuren in de lokale politiek van Dinkelland en ik ben blij dat ik daaraan mag meewerken.”

De opkomst in Dinkelland lag net onder de zestig procent, lager dan de vorige keer.

