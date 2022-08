Loterij moet Rossum laatste financiële zetje geven voor nieuw Thijplein: ‘Straks goed toeven voor inwoners en bezoekers’

Veroorza­ker ernstig ongeluk Saasveld krijgt taakstraf, ondanks harde klap raakte niemand zwaar gewond

SAASVELD/ALMELO - Op zondag 14 juni 2020 boort de Audi van Bram T. (21) uit Ootmarsum zich met hoge snelheid in een boom op de Gunnerstraat bij Saasveld. Van het voertuig is niet veel over maar de vier inzittenden hebben geluk, geen van hen raakt zwaar gewond. Veroorzaker T. was onder invloed en krijgt dinsdag 150 uur taakstraf en een rijontzegging van 16 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

