Luca Weernink geniet bij RSC: ‘We zijn echt een team!’

De jonge Luca Weernink was stellig over de verliespartij. Weernink: „In de eerste helft speelden we veel te slap en was iedereen een stapje te laat. In de tweede helft zat iedereen er feller op en kregen we uiteindelijk ook kansen.” Weernink geniet van zijn eerste seizoen bij het eerste van RSC. „We hebben een leuke groep spelers met vooral jongens uit Rossum. Iedereen vecht voor elkaar en ook na de wedstrijd is het in de derde helft altijd gezellig. Iedereen blijft en we zijn echt een team! Ten opzichte van vorig seizoen is dat echt het grote verschil. Dit komt denk ik ook door de nieuwe trainer, die het team goed oppept en iedereen wakker houdt.”