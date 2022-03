M. was in zijn familie eer aangetast door een sexy foto en dus moest zijn zusje van 16 sterven in Weerselo

In­fo-avon­den in gemeente­huis Dinkelland en zaal Ensink in Weerselo over opvang van vluchtelin­gen

DENEKAMP - Vooruitlopend op de komst van zestig vluchtelingen uit Oekraïne naar het klooster in Denekamp wordt woensdag 23 maart een informatie-avond gehouden in het gemeentehuis van Dinkelland. Wie specifieke vragen heeft over de opvang van vluchtelingen in huis kan donderdag 24 maart terecht bij partycentrum Ensink in Weerselo.

