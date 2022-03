Man gewond naar ziekenhuis na beknelling onder zitmaaier in Tilligte

Twentse politici kritisch op ‘dreigende en dwingende’ windmolen­brief: ‘Waardeloos hoe dit gaat’

WEERSELO - ‘Maak haast met die windturbines in je gemeente, of wij beslissen waar ze moeten komen.’ Een brief van de provincie Overijssel met die strekking is bij sommige Twentse politici helemaal verkeerd gevallen. „Je kan toch niet doordenderen met die turbines terwijl een gezondheidsonderzoek van het RIVM nog loopt?”

29 maart