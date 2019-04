Marcel Hermelink stopt na ruim kwart eeuw bij volleybalclub Weerselo

Krapte op Twentse woning­markt houdt aan, prijzen stijgen door

11 april ENSCHEDE – Het aanbod koopwoningen is ook in het eerste kwartaal van dit jaar in Twente verder gedaald. De daling is het scherpst in Enschede/ Hengelo met omliggende dorpen, waar het aanbod 7,5 procent minder is dan in het laatste kwartaal van 2018.