Marcel Nijland uit Denekamp stopt na ruim 44 jaar als wijkagent: ‘Liever eerst een goed gesprek dan meteen een bon’

Omdat de politiek echt anders moet, wordt nu werk gemaakt van bestuurlij­ke vernieu­wing in Dinkelland

DENEKAMP - Met de bestuurlijke vernieuwing zoals Mark Rutte die aankondigde in Den Haag wil het nog niet zo vlotten. Maar in Dinkelland zijn de partijen vastbesloten het anders te gaan doen. ‘De bestuurscultuur moet echt anders’, is de boodschap van Benny Tijkotte (Lokaal Dinkelland).

20 mei