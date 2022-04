Marcel Wesselink krijgt Jan Gat award bij afscheid als Weerselo’s bekendste winkelier

Eer

Deuren dicht na 42 jaar

De meeste mensen zullen Marcel Wesselink kennen van zijn gelijknamige Kadoshop aan de Remigiusstraat in Weerselo. 42 jaar lang runde hij de winkel, maar hij stopt er binnenkort mee. Op 15 april sluiten de deuren. 42 jaar service verlenen in een winkel die veel voor Weerselo en de inwoners heeft betekend, is eigenlijk al genoeg reden om Wesselink de Jan Gat-award te geven, zij het niet dat Wesselink nog veel meer op zijn palmares heeft staan.

Zo was hij al vanaf de oprichting betrokken bij volleybalvereniging Wevo’70 en heeft hij daar tal van commissietaken vervuld. Daarnaast speelt muziek een grote rol in zijn leven. Al in zijn jeugd was hij lid van de harmonie, later speelde hij in hofkapel de Boerenkieltjes en weer later bij dweilorkest Remm’n Löss. Ook bij de kerk was hij al vroeg betrokken; eerst als misdienaar en later als acoliet.