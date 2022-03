Marieke voelt zich nu écht de prinses van Rossum: ‘Ik ben 63 kilo afgevallen, het gewicht van een vat bier’

Twee weken geleden, Bokkenzitting in Oldenzaal. De afterparty in het voorcafé van Rouwhorst. Een artiest op het podium zingt Proud Mary, het bekendste nummer van Ike & Tina Turner. Niet van echt te onderscheiden. Een blik op de kleine bühne. Het is prinses Rieks, alias Marieke Wijering. In fel oranje jas, met een kroon op haar hoofd. In een mum van tijd zet ze de zaal naar haar hand. „Pfff, soms ben ik dat nummer wel zó zat...”, zegt ze lachend in ‘haar’ zalencentrum Hutten. Daar, in Rossum, achter het schap is ze in haar element. Maar ook als prinses Rieks staat ze haar mannetje.