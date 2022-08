Mariete uit Twente vervult droom met pianofestival: ‘Het is nu of nooit’

Sanne uit Breklen­kamp is 21 en boerin: ‘Het werk op de boerderij is nooit saai’

BREKLENKAMP - Het is iets na zessen, in de vroege maandagmorgen. Op het boerenerf van de familie Molendijk aan de Hoofdstraat in Breklenkamp is Sanne Molendijk al druk in de weer. Met een stralende lach op haar gezicht die dezelfde ochtend nog vaak terugkeert, verwelkomt ze het vroege bezoek. „Ja, wie een dagje wil meelopen bij een boerenbedrijf moet er vroeg bij zijn.”

