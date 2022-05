Martijn Brilhuis uit Denekamp na landstitel nu met Oranje U22 naar Kosovo

Einde van bijzonder carnavals­jaar nadert in Denekamp met gala's Nachtuul­kes en Köttelpeer’n

DENEKAMP - Voor menig carnavalsvierder was het jaar 2022 er eentje om niet snel meer te vergeten. Met (misschien) een verdwaald feestje in de winterse maanden en de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal in april. Maar het carnavalsjaar zit er nog niet op: in mei staan er in Denekamp nog twee gala’s op het programma.

6 mei