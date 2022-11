Maximaal tachtig vluchtelingen tijdelijk naar Noord Deurningen

Roosje Glaser danst zich een weg uit Auschwitz: tentoon­stel­ling over haar leven in Neuenhaus

NEUENHAUS - Verraad, deportatie, dwangarbeid, honger en ziekte krijgen de joodse Roosje Glaser er niet onder. Ze overleeft Auschwitz door dansles te geven aan kampbewakers. Aan haar is de reizende tentoonstelling ‘Die Tänzerin von Auschwitz’ gewijd, te zien in het sociaalcultureel centrum Ska in Neuenhaus.

16 november