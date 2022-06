Meerdere gewonden bij frontale botsing in Weerselo

In Agelo is het elke dag Mariakapel­len­dag: ‘Maria houdt van eikenhout’

121 Mariakapellen en landkruisen staan er inmiddels in Twente. Die in Agelo, acht jaar geleden gebouwd, is een van de jongste. Voor Jan en Ans Wilbers is het hun levenswerk. Niet alleen gisteren bij de jaarlijkse Mariakapellendag, maar alle dagen van het jaar. „Mensen willen een plek om te schuilen. Dat kunnen ze hier.”

29 mei