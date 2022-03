Meester van de schoolplaat: Ootmarsum eert vergeten zoon en tekenaar Ben Horsthuis

Als toeval bestaat, dan deed het zich anderhalf jaar geleden voor in het Schoolmuseum in Ootmarsum. Op een tentoonstelling met schoolplaten van Jetses en Isings, de twee grootmeesters in het vak, werd Josée Temmink aangesproken door een haar onbekende bezoekster. „Ze vroeg me of ik wel wist dat er ook een tekenaar uit Ootmarsum was die schoolplaten had getekend. Schoolplaten die vroeger in elk klaslokaal van christelijke scholen hingen en die ook nog eens de hele wereld zijn overgegaan. De naam die ze noemde, zei me niets. Horsthuis? Nooit van gehoord. Eenmaal thuis zocht ik hem op via de computer. Er ging een wereld voor me open.”