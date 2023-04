Met duizenden postduiven vanuit Denekamp naar Lommel naar Parijs: ‘De duiven zijn altijd sneller terug dan de vrachtwagens’

Bijzonder beeldje uit oorlog, gemaakt door zijn vader, heeft speciaal plekje in huis van Antoon uit Oldenzaal: ‘Op straat voor het oprapen’

Het is een bijzonder gezicht. Een koperen fietsbel, met daarop meerdere kogelhulzen en een klein tekstje. Het beeldje heeft een speciale plaats in het huis van Oldenzaler Antoon Koehorst (55). „We hebben in Nederland weinig te klagen, dat vergeten mensen vaak.”