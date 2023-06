Met jubileumweek viert Alexanderschool het 100-jarig bestaan: kinderen krijgen 'iedere 45 minuten een nieuwe kans’

Met historische foto'sHet begon in 1923 als een jongensschool, was in de Tweede Wereldoorlog een plek waar de Duitse bezetter Italiaanse krijgsgevangenen onderbracht en werd in 1965 voor het eerst een gemengde school, met jongens én meisjes: de Alexanderschool in Denekamp viert dit jaar het 100-jarig jubileum.

Het is een kleine maand voordat de jubileumweek begint. Directeur Susan Smidt en locatieleider Joke Groeneveld, die al zo’n 40 jaar op de school werkt, leggen de laatste hand aan het jubileumprogramma. Want van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli wordt het jubileum groots gevierd. „Wat het precieze programma wordt, houden we nog even geheim. Ook voor de kinderen”, vertelt Smidt.

Pand werd door Duitsers gebruikt om krijgsge­van­ge­nen in op te vangen Joke Groeneveld, locatieleider Alexanderschool

In 1923 werd er voor het eerst onderwijs gegeven op de Alexanderschool. Voor jongens, meisjes waren er niet welkom. Groeneveld: „Toen was het qua onderwijs allemaal nog heel traditioneel geregeld in Denekamp. Hier kwamen de jongens, aan de andere kant van het dorp was er de Wilhelminaschool voor de meisjes.”

We zitten in de koffiekamer. Een bijzondere plek, stelt Smidt. In 1940 kreeg de school, net als vele andere scholen in de regio, te maken met de Duitse bezetting.