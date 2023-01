Met prins Maarten aan kop gaan Köttelpeer'n uit Denekamp de carnaval in

Prins Maarten (49) is net als zijn vrouw Ilse een geboren en getogen Doarper. Samen hebben zij drie zonen: Wouter (17), Arnoud (15) en Douwe (8). In het dagelijks leven is de prins financieel directeur bij Löwik Bouw in Almelo. Een achtergrond die hem goed van pas kwam toen hij in 2020 penningmeester werd van de speciale commissie ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan.

In zijn vrije tijd slaat de hoogheid graag een balletje op de tennisbaan bij TVD en daarnaast is hij ook regelmatig te vinden op de golfbaan. In de zomervakantie gaat hij graag met zijn gezin met de caravan op pad naar een waterrijke plek in het buitenland. Carnaval vieren zit hem in het bloed. Als nachtvorst maakt hij al 17 jaar deel uit van de Raad van Elf van de Köttelpeer’n.

Toeren met de Spider

Sik Joost Huttenhuis (50) werd geboren in Ootmarsum. Na een aantal omzwervingen woont hij nu al 17 jaar in Denekamp, samen met zijn vrouw Ivanka en hun beide dochters Isabel (16) en Carlijn (14). De nieuwe sik werkt bij Centromotion/Power-Packer in Oldenzaal. Als Global Operations Director is hij verantwoordelijk voor alle operationele zaken wereldwijd en is daarom ook geregeld op reis. Net als prins Maarten is ook Joost regelmatig te vinden op de tennisbanen van TVD. Toeren in zijn Fiat Spider is ook een hobby van hem.

De liefsprök van dit span: ‘In 2022 hew niks doan, mer in 2023 loat wie oons onmeunig goan!’