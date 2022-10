Minister geeft Twentse paardenmarkt tik over vingers na verboden pony-prijs: ‘Een dier is meer dan een ding’

met video Een pony verloten op een paarden­markt, moet dat kunnen? ‘Die pony hoeft niet op een flat te wonen!’

Op de jaarlijkse paardenmarkt in Denekamp werd vorige week een pony verloot. Dierenbeschermers zijn woest, want die verloting is wettelijk verboden. Ze deden aangifte en de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen. Maar hoe erg is zo’n verloting? En is dit een zaak voor het landsbestuur? We vroegen het op straat in Denekamp.

21 september