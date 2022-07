Moet man die ex-prostituee in De Lutte aanvloog nog langer in tbs blijven? Als het aan justitie ligt wel

DE LUTTE/ALMELO - Moet de tbs van Hans de B. (63), die begin 2016 een vrouw in De Lutte aanviel, nog met één jaar verlengd worden of is die gedachte ‘totale onzin’? Die vraag moet de rechtbank in Almelo over twee weken beantwoorden.

Rond de eeuwwisseling raakt Hans de B. (63) uit het Noord-Hollandse Langedijk volledig in de ban van een dame van lichte zeden. De B. heeft samen met zijn broer een onderneming en spendeert, smoorverliefd, al zijn geld aan de vrouw. Als de geldstroom opdroogt blijkt de liefde niet wederzijds. De vrouw verbreekt het contact en wil de B. niet meer zien.

Obsessief contact zoeken

De Noord-Hollander kan niet met de teleurstelling omgaan en blijft obsessief contact zoeken. Hij spant uiteindelijk zelfs een rechtszaak tegen haar aan en beschuldigt de vrouw ervan dat ze 75.000 euro van hem leende maar nooit terugbetaalde. De claim wordt door de rechter verworpen.

Als de B. haar blijft lastigvallen zoekt de vrouw haar toevlucht in De Lutte. Ze kan er jarenlang in alle rust wonen, maar daar komt verandering in als de B. haar begin 2015 weet te traceren. Hij staat plots voor haar deur en probeert haar met geweld een schuldbekentenis te laten tekenen. Zover komt het niet, een politieman die aan de overkant woont ziet het tafereel bij de voordeur en grijpt in.

Celstraf en lichte vorm van tbs

Na een rechtszaak, die onder andere door een observatie in het Pieter Baan Centrum een klein jaar duurt, veroordeelt de rechtbank in Almelo de B. in 2017 tot een celstraf van anderhalf jaar en een lichte vorm van TBS. Inmiddels zit de Noord-Hollander alweer vier jaar in de tbs, en als het aan de kliniek ligt komt daar nog een jaar bij.

De B. ziet dat totaal niet zitten. Tegen zijn zin in is hij geplaatst in een kliniek in Heiloo. En daar woont familie met wie hij al meer dan twintig jaar in onmin leeft. En dat werd recent nog duidelijk tijdens een uitstapje naar een ijssalon in het dorp. „Daar zat mijn neef die het bedrijf heeft overgenomen ook, hij begon meteen lelijke dingen te roepen!”

‘Met mij is niets aan de hand’

De Noord-Hollander heeft ook een duidelijke kijk op zijn behandeling. „Met mij is niets aan de hand, ik heb geen hulpvraag.” Zelf wil de B. verhuizen naar Brabant, hij heeft zich er zelfs al ingeschreven als woningzoekende. De vraag is of dat wel gaat lukken, ‘vreemde’ gemeentes zijn er niet zo happig op om zorgbudgetten vrij te maken voor ex-tbs’ers die niet oorspronkelijk daar wegkomen.

Advocate Claudia Dirkzwager wijst de rechtbank erop dat er volgens de kliniek geen gevaar meer is op herhaling. En met die constatering zouden de Almelose rechters maar één conclusie kunnen trekken: namelijk geen verlenging van de tbs. Officier van justitie Carlo Dronkers ziet dat niet zitten. Hij is bang dat de B. zonder verlenging op straat komt te staan en dan nergens heen kan. Met als gevolg dat hij door toedoen van spanningen weer de fout in gaat.