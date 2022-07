Mooiste truck van Nederland? Chauffeur Jorn (24) uit Ootmarsum showt zijn droomwagen op Truckstar

Losser als ‘hotspot’ van zwartvis­sers en een oranje getint ‘internati­o­naal’ toernooi bij KOSC

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe Losser opduikt in de provinciale top 5 van zwartvissers en het jeugdtoernooi van KOSC uit Ootmarsum dit jaar wat minder internationaal is dan gebruikelijk.

24 juni