Muziekverenigingen uit Denekamp en Deurningen slaan handen ineen door ledentekort: ‘Het plezier moet terugkomen’

Zorgmede­wer­kers uit Twente verrast met ballon­vaart: 'Ik stap in en dan zie ik het wel’

HENGELO/OOTMARSUM - Een bijzonder gezicht donderdagavond in Hengelo: een groep van 28 zorgmedewerkers uit Twente kreeg een ballonvaart aangeboden na alle inzet tijdens de coronapandemie. In eerste instantie was het de bedoeling dit landelijk te organiseren, maar dat bleek onmogelijk. Het initiatief werd regionaal voortgezet en Twente beet het spits af.

3 juni