Na ‘EK-break’ hopen handbalsters DSVD klaar te zijn voor herstart eredivisie

Nieuwsupdate Paasvuur voor eeuwig gedoofd, hoe zit het dan met tradities?: ‘Vlöggeln zonder paasvuur is als Oldenzaal zonder Plechelmus’

DENEKAMP/OOTMARSUM - Het zou zomaar eens kunnen dat er volgend jaar geen paasvuur brandt in Denekamp en Ootmarsum. Want als brandstapels, die binnen 4 kilometer van een beschermd natuurgebied liggen, te veel stikstof uitstoten is het einde oefening. Maar geldt dat ook voor de paasgebruiken?

19 november