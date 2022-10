Na Melkbeernke nu ook tweede zaak in Denekamp voor Roy Oude Egbrink: Het Podium wordt omgetoverd tot Skik Borrels & Bites

Kerst kent geen crisis, merken ze in tuincen­trum in Noord Deurningen: ‘Met volle karren richting kassa’

NOORD DEURNINGEN - Miljoenen lampjes branden al vanaf begin oktober in tuincentrum Oosterik in Noord Deurningen, kerstwalhalla in de regio. Angst voor een te hoge stroomrekening bespeurt Roel Kleine niet. „Het is allemaal led, de verlichting van een consument kost maar een paar cent per dag.”

