Nederlandse en Oekraïense kinderen sporten met paralympisch kampioen Esther Vergeer bij het klooster in Denekamp

Moet man die ex-prostituee in De Lutte aanvloog nog langer in tbs blijven? Als het aan justitie ligt wel

DE LUTTE/ALMELO - Moet de tbs van Hans de B. (63), die begin 2016 een vrouw in De Lutte aanviel, nog met één jaar verlengd worden of is die gedachte ‘totale onzin’? Die vraag moet de rechtbank in Almelo over twee weken beantwoorden.

7 juli