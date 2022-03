Niek (29) uit Weerselo kreeg drie keer kanker: ‘Maar het leven is niet voorbij als je in een rolstoel zit’

Ouderen­bond Ootmarsum doet z’n beklag: ‘Komende jaren geen nieuwbouw­wo­nin­gen voor senioren, hoe kan dit?’

OOTMARSUM - Maak op het laatste stukje bouwgrond in het plan Brookhuis in Ootmarsum een soort knarrenhof voor senioren met betaalbare woningen. Die oproep aan de wethouders en raadsleden van de gemeente Dinkelland komt van de Ootmarsumse Lidy Tijink, voorzitter van de ouderenorganisatie KBO/PCOB in de stad.

20 maart