Nieuw en ambitieus college voor Dinkelland: ‘Het moet en wordt anders’

Maarschalk van Saterslo Saasveld komt met groot Twents theater­spek­ta­kel op locatie: ‘Hier moet je heel veel lef voor hebben’

SAASVELD - Na Hanna van Hendrik, STORK! en Het Verzet Kraakt is er weer een uitvoering van een Twents theaterstuk op locatie. In Saasveld. In de Maarschalk van Saterslo worden bezoekers meegenomen in de sagen en legendes rondom kasteel Saterslo. „Dit was bijna een onmogelijke opdracht.”

11 mei