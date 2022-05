Nieuwbouw Amanshoeve Agelo bijna klaar: ‘Werving nieuw zorgpersoneel is lastig’

Ootmarsum in de winter levendiger? ‘Maak dan parkeren makkelij­ker’

OOTMARSUM-TILLIGTE - Ze twijfelde even, Monique Benneker uit Tilligte. Wordt het haar achtertuin of het Kerkplein in Ootmarsum? „Mag het ook beide?”, vraagt ze met een lach. Onlangs werd ze in verkozen tot ondernemer van het jaar in Ootmarsum. De eigenaresse van Haarstudio Mon Ami werd onder andere geprezen voor haar inzet wat betreft het parkeerbeleid in het kunststadje.

19 april