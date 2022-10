Nieuwbouwplan ‘Möske’ geeft jeugd kans om in Lattrop te blijven: ‘Ze kunnen zelf bouwen’

Met video Met z’n achten dineren in een wijnvat; het kan straks in Ootmarsum: ‘Dit is uniek in Nederland’

OOTMARSUM - Dineren in een mega wijnvat, zelfs met z’n achten, kan dat? In Ootmarsum wel vanaf volgende week. „Daarmee zijn we uniek in Nederland”, denken Manfred en Esmaralda Bijen van Gasterij Oatmössche zeker te weten.

28 september